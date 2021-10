Incendio abitazione a Scoglitti

Il tardo pomeriggio di ieri la squadra del distaccamento dei vigili del Fuoco di Vittoria e una squadra della sede centrale sono intervenute a Scoglitti per l’incendio in un’abitazione di due piani fuori terra in via Pescara.

Presumibilmente a causa di una sovratensione, si è determinato l’innesco di un incendio nel locale garage dove vi era una autovettura un motorino ed alcune bombole di G.P.L.

I Vigilfuoco hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento, riuscendo ad evitare il peggio riuscendo anche a portare le bombole di G.P.L. all’esterno.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono state ultimate in tarda serata.

