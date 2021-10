Avimecc Volley Modica. Si inizia a fare sul serio

L’Avimecc Volley Modica si appresta a giocare un’altra stagione nel girone Blu della SerieA3 Credem Banca. Chillemi, neo capitano, e compagni, sono pronti a dare il massimo per migliorare, anno dopo anno, i risultati ottenuti in questa categoria.

L’obiettivo comune è quello di affermarsi e di dimostrare tutto il proprio valore, così come la capacità e la preparazione di una società giovane che da anni vive il mondo della pallavolo e lo sente suo in ogni ambito.

Su questo inizio e sulla stagione si è espresso il presidente biancazzurro Ezio Aprile: “Abbiamo avuto la preparazione che ci aspettavamo, un mister nuovo e uno staff che doveva amalgamarsi ai suoi nuovi metodi di lavoro, ma devo ammettere che tutti si sono subito messi a disposizione del cambiamento, con grande voglia di migliorare. D’Amico si è inserito in modo perfetto nel nostro ambiente e di questo mi ritengo soddisfatto”.

I test match affrontati in questo pre campionato sono stati fondamentali per capire le potenzialità della squadra oltre allo stato di forma post preparazione: “Sono stati match in cui la prestazione veniva prima del risultato e in questo siamo soddisfatti. Abbiamo dimostrato di non sfigurare contro una corazzata come la Vibo Tonno Callipo, società che milita in Superlega, mentre contro Palmi e Aci Castello ce la siamo giocata alla pari e queste due formazioni sono state costruite per il salto di categoria, quindi ne posso dedurre che siamo pronti a giocarcela con tutte”.

Sulla prima sfida che vede la formazione della Contea impegnata contro Marcianise al Palarizza, Aprile specifica che è tempo di pensare anche al risultato: “Dalle 19 di Sabato dobbiamo iniziare a pensare ai punti, sappiamo di incontrare una formazione neo promossa ma con tanta esperienza, ci sono parecchi elementi che sono abituati a calcare questi palcoscenici. Siamo certi che verranno per fare punti ed iniziare bene la stagione, noi puntiamo sul fattore campo e sul ritorno del pubblico sugli spalti”.

Infine si sofferma sulla vera novità di questa stagione, lo staff e la guida tecnica: “Ho visto un gruppo affiatato, hanno sin da subito iniziato a lavorare in sintonia e sono felice che D’Amico sia stato accolto con tanto entusiasmo, abbiamo fatto la scelta giusta quando lo abbiamo scelto”.

