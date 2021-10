Covid, la Sicilia torna in zona bianca: il “rientro” da sabato

La Sicilia torna in zona “bianca”: ad annunciarlo è stato l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. Il cambiamento di colore dell’isola è previsto a partire da sabato, con due giorni d’anticipo rispetto alla norma, che prevede i “cambi di colore” nella giornata di lunedì. La Sicilia era passata in zona gialla il 30 agosto. L’annuncio del passaggio di colore, dopo settimane in cui i casi nella Regione erano aumentati così come l’occupazione delle terapie intensive, era stato il ministro della Salute, Roberto Speranza, che aveva detto: “E’ la conferma che il virus non è ancora sconfitto e che la priorità è continuare a investire sulla campagna di vaccinazione e sui comportamenti prudenti e corretti di ciascuno di noi”. Le principali differenza tra zona bianca e zona gialla riguardano l’uso delle mascherine (obbligatorie anche all’aperto in zona gialla) e il numero di persone che si possono sedere al ristorante (al massimo 4, a meno che non si tratti di conviventi, in zona gialla).

