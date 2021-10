Vittoria. Dopo il maltempo di ieri, la conta dei danni

“Manifestiamo solidarietà ai produttori agricoli che, ieri pomeriggio, a causa del maltempo, sono rimasti colpiti dagli effetti dannosi del pesante maltempo che ha imperversato su tutta la fascia trasformata, in particolare lungo il versante ipparino. Abbiamo notizie di danni ad alcuni impianti serricoli, ma anche qualche capannone. Una situazione critica che è andata a determinare ulteriori problemi laddove già si facevano i conti con questioni complesse. E’ essenziale, quindi, che si possano subito monitorare i danni e che si intervenga di conseguenza per, eventualmente, individuare le adeguate misure di ristoro”. E’ quanto afferma il presidente di Sviluppo Ibleo, Andrea La Rosa che è anche responsabile provinciale Enti locali per la Lega in provincia di Ragusa. La Rosa aggiunge: “Ancora una volta la politica ha l’opportunità di mettere in evidenza quale dovrebbe essere la sostanza del proprio ruolo cercando di dare risposte a chi, pur a fronte di sacrifici immensi, continua, ancora oggi, ad avere risicatissimi margini di guadagno, in alcuni casi anche nulli, per le continue storture del mercato. Se a questo si aggiungono i danni causati dal maltempo, il quadro complessivo diventa critico senza possibilità di recupero. Ecco perché sollecitiamo la deputazione regionale dell’area iblea ad attivarsi subito per cercare di garantire le dovute risposte ai nostri produttori”.

