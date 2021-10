Presentata la nuova Egea PVT Modica targata A2

Nella bella cornice dell’Auditorium Pietro Floridia del centro storico di Modica, domenica 3 ottobre alle ore 19, l’Egea Pro Volley Team Modica ha presentato alla stampa e alla città l’intero organico composto da dirigenti, staff medico, staff tecnico e atlete che insieme esordiranno nel Campionato di Serie A2 il prossimo 10 ottobre, alle ore 13 al Pala Rizza di Modica.

A fare gli onori di casa l’amico e sostenitore storico del Club modicano Peppe Ragona, che ha condotto con la solita classe e professionalità l’intera serata, presentando prima le autorità comunali nella persona dell’Assessore allo Sport Maria Monisteri, poi il Presidente del Comitato Fipav Monti Iblei Gianni Giurdanella e i principali sponsor che sostengono il progetto PVT, come Carmelo Terranova ambasciatore per la Sicilia della società multiservizi EGEA (main sponsor del Club), ma anche Selvaggio del Gruppo Epas e Cappello e Agosta di AGOCAP Pharma, top sponsor che hanno voluto ancora investire nel progetto.

La parola al vice presidente Enzo Garofalo, che fortemente ha creduto nella possibilità che questa città potesse di nuovo godere dei privilegi che la seconda categoria nazionale garantisce a livello di visibilità mediatica e che, di fatto, ha lavorato negli ultimi 30 anni per riportare il Club modicano ai vecchi lustri sportivi, conducendolo per mano nella tempesta e nei successi, fino a riportarlo alla tanto ambita serie A.

Accanto a lui il Presidente Simone Cicero, figlio della pallavolo modicana e instancabile sostenitore della PVT da oltre 25 anni, il DG Bartolo Ferro e il responsabile marketing Giorgio Scavino, insignito iconicamente dall’Assessore Monisteri come “ambasciatore della pallavolo modicana”.

Prima di introdurre lo staff e il roster che vestiranno i colori biancorossi, la scena è stata catturata dalle giovanissime e promettenti atlete under18 che quest’anno affronteranno anche un campionato di serie C, nel nuovo progetto PVT Akademy, di cui Bartolo Ferro è presidente e che vede coinvolte atlete provenienti da società di pallavolo, non solo siciliane. La parola ad Eleonora Buscema, cresciuta letteralmente in casa PVT, che ha ringraziato la dirigenza modicana e lo staff tecnico (Roberta Licata e Arianna Birolini) per la grande opportunità di crescita e condivisione con atlete coetanee provenienti da ogni parte dell’Isola, che hanno scelto Modica come città in cui vivere e studiare unite dalla passione per la pallavolo.

Presentato dunque lo staff tecnico presieduto da Coach Enrico Quarta, che ha speso parole di gratitudine sincera nei confronti del Club, con al suo fianco Giancarlo Fortunato nel ruolo di secondo allenatore, Felipe Bernal (assistente tecnico), Facundo Villalobos (preparatore atletico) e Mauro Montero (scout man).

In platea anche tutto lo studio Giuliana Barone Training (mental coach), il medico sociale Dott.ssa Alessandra Armenia, la nutrizionista Dott.ssa Francesca Caschetto e l’immancabile Fisioterapista Dott. Giovanni Aprile.

Ed è allora la volta di conoscere le atlete che compongo l’EGEA PVT MODICA, dal capitano Fabiola Ferro al libero Elena Ferrantello, che tutti i tifosi biancorossi conoscono ormai molto bene, la centrale Fulvia Gridelli riconfermata dallo scorso anno e poi: Barbara Bacciottini (palleggiatrice), Gaia Gulino (palleggiatrice), Benedetta Salviato (libero), Marika Longobardi (opposto), Joelle Mbra (opposto), Silvia Antonaci (centrale), Ezia Salamida (centrale), Lucrezia Saccani (schiacciatrice). Assente fisicamente, ma presente nelle intenzioni Yusleini Herrera Alvarez, nuovo acquisto dell’EGEA PVT MODICA, che per motivi burocratici non è ancora su territorio italiano, ma che ha voluto salutare lo staff, la dirigenza e le compagne con un messaggio.

Dopo la consegna della maglia da gioco ufficiale alle atlete per mano dell’Assessore Monisteri e di Bartolo Ferro, un brano magistralmente eseguito al pianoforte dal Maestro Carrubba.

La serata si è conclusa poi a bordo piscina del Modica Boutique Hotel, quest’anno partner logistico dell’Egea PVT Modica, dove atlete, dirigenti e staff hanno sugellato il patto di compartecipazione e attaccamento ai colori della PVT, “insieme per vincere”.

