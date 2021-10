PD. Piscina comunale di Ragusa: “Troppe cose che non tornano”

Piscina comunale di contrada Selvaggio, una storia infinita. Il capogruppo del Pd al Consiglio comunale, Mario Chiavola, dopo avere preso atto delle perplessità manifestate in relazione all’impianto sportivo dal movimento Territorio, vicino al Partito Democratico, ha deciso che presenterà una interrogazione per ottenere dall’Amministrazione comunale risposte concrete e ufficiali sulla situazione che riguarda da vicino una struttura che, alla luce delle importanti opere di recupero da cui è stata interessata, oggi dovrebbe funzionare perfettamente. E, invece, così non è. “Lasciando stare la battuta che circola in giro e cioè che, a causa della crisi idrica, non ci sarebbe l’acqua per riempire la vasca – continua Chiavola – è indubbio che questa vicenda merita di essere approfondita e, per tale ragione, è indispensabile che l’Amministrazione comunale possa dire la propria non omettendo alcun aspetto. Il Comune ha già fatto sapere che si renderebbero necessari ulteriori lavori. Chiederemo la ragione visto che si pensava che il maxi-intervento degli anni scorsi doveva servire a sanare tutte le anomalie registratesi in seno all’impianto. Ma, evidentemente, così non è. E a questo punto è importante ottenere delle risposte in merito, risposte che, ovviamente, devono avere i crismi dell’ufficialità, essere scritte su carta”.

