Asp Ragusa. Terza dose vaccino anti Sars-CoV-2/Covid 19

L’Asp di Ragusa ha già attivato la campagna vaccinale per la somministrazione della terza dose del vaccino anti Sars-CoV-2/Covid 19. In linea con quanto previsto nella nota Assessoriale n. 40422 del 28 settembre 2021 i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta che hanno aderito alla campagna vaccinale anti SARS-CoV- 2/COVID 19, procederanno alla somministrazione a domicilio della cosiddetta dose “addizionale” alle categorie di cittadini rientranti nel target: trapiantati, soggetti immunocompromessi, dializzati e soggetti neoplastici.

Inoltre, così come indicato nella Circolare del Ministero della Salute, vengono identificati le platee alle quali somministrare la dose “booster” nei soggetti over 80 – coorte 1941 – e personale e ospiti dei presidi Residenziali per anziani. Di fatto, per i soggetti appartenenti al predetto target, sarà quindi possibile ricevere la cosiddetta dose “booster” presentandosi spontaneamente presso i punti vaccinali – anche senza prenotazione. Infine, le persone over 80 impossibilitate a raggiungere gli Hub vaccinali, potranno ricevere la dose “booster” dal proprio MMG direttamente a domicilio o presso gli studi ambulatoriali.

Di seguito la programmazione:

Prenotazioni Immunocompromessi:

Modica – ospedale Maggiore 04/10/2021 totale 76

Vittoria – ospedale Guzzardi, 6/11/2021, totale 31

Ragusa – ospedale Giovanni Paolo II 4/10/2021, totale 61.

Sempre da oggi, 4 ottobre, iniziano le prenotazioni degli over 80 terza dose e gli stessi potranno vaccinarsi in terza dose.

Prosegue, intanto, la vaccinazione di prossimità che sta registrando un significativo successo di partecipazione.

