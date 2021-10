Rosolini. Tentato furto all’Agip, ladri messi in fuga dalla vigilanza

L’apertura, come sempre, alle 4 del mattino, ma questa volta i proprietari sono saltati dal letto tre quarti d’ora prima.

Il sistema di allarme di Eni di Floriddia a Rosolini, in Viale Paolo Orsi, è scattato alle 3.10

Ignoti malviventi hanno agito col sistema “ariete” sfondando la vetrina dell’attività con un’auto, un Rav 4, dopo aver spostato con accortezza, piante e ombrelloni davanti l’ingresso.

Marcia indietro, rincorsa e poi dritti dentro i locale. Due i ladri, con volto coperto da passamontagna che, dopo aver sfondato la vetrina, sono scesi dall’auto e hanno caricato sul mezzo il token change, la macchina cambiamonete con dentro 1250 euro. Erano pronti per fuggire, quando l’arrivo tempestivo degli agenti della Vigil Trinacria ha guastato i loro piani. Quei pochi secondi sono stati tutti a vantaggio della vigilanza che, arrivata, li ha trovati ancora “indaffarati” a caricare il change in auto. Spaventati, i ladri, sono saliti entrambi dallo sportello lato guida e hanno tentato la fuga. Il vigilante ha però sparato contro l’auto, colpendo una delle ruote del Rav 4.

Il change in auto, rimasto adagiato sui sedili posteriori e con lo sportello aperto, è scivolato via mentre i due fuggivano ed è caduto in strada, proprio sulla Via Paolo Orsi, dove è stato ritrovato dai proprietari.

Sulla vicenda, ripresa interamente dalle telecamere di videosorveglianza dell’attività, indagano adesso i carabinieri che hanno acquisito le immagini. Gli spari del vigilante per difendere l’attività dal furto hanno anche colpito un’altra auto, una Lancia ferma in sosta nel parcheggio, con il vetro posteriore completamente infranto.