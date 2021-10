Proroga certificazione esenzione vaccino. Ebt Ragusa chiarisce

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica ai lavoratori e alle imprese del comparto dell’area iblea che il ministero della Salute, con circolare n. 43366 del 25 settembre scorso, ha fornito precisazioni in merito alla proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione antiCovid-19.

La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione antiCovid-19, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 30 novembre 2021. “Non sarà necessario – chiariscono dal consiglio direttivo di Ebt Ragusa – un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (ad esempio motivazione clinica dell’esenzione). Si ricorda, inoltre, che le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Sars-Cov-2 potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei servizi vaccinali dell’Asp o dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-Sars-Cov-2 nazionale”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Ebt Ragusa in via Roma 212 al numero telefonico 0932.622522 oppure consultare il sito internet www.ebiteragusa.com.

