Un quadro, anzi un bellissimo quadro dell’artista modicano Guido Cicero, alla Diocesi di Noto. Quale posto migliore per il “Cristo della Speranza” (acrilico su tela cm 70×100) consegnato dal pittore molto apprezzato in tutta italiana direttamente nelle mani del Vescovo, Antonio Staglianò, col quale Cicero condivide anche la passione per la musica. “Un grazie particolare a S.E. Antonio Staglianò – dice l’artista – per la sua calorosa accoglienza, tra musica e arte”.

