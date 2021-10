Interferenze. A Modica si “bloccano” le autovetture

E’ una scena vista e rivista su “Striscia la notizia”, nella rubrica curata da Capitan Ventosa, ovvero autovetture che restano bloccate per via di dispositivi elettronici che annullano i sistemi installati in alcune autovetture di nuova generazione. Accade anche a Modica, dove da qualche tempo accadono simili episodi in Via Marchesa Tedeschi. Anche la scorsa mattina una coppia di turisti è dovuta ricorrere ad un carro attrezzi per spostare il proprio veicolo in una zona distante dal parcheggio che avevano trovato, lontano, quindi, dalle interferenze, di modo da potere riattivare i sistemi elettronici. Inutile l’intervento di un elettrauto. Caricata sul mezzo di rimozione, l’auto è stata trasferita in Viale Medaglie d’Oro, dove si è immediatamente messa in moto.

“Non è la prima volta – sostiene un commerciante -. Già altre autovetture sono incappate in questo problema. Erano tutte parcheggiate nello stesso stallo o in quello difronte”.

