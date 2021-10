Modica, elezione nuovo segretario CNA. Felicitazioni del Sindaco

“La nomina di Carmelo Caccamo a segretario territoriale CNA è il giusto riconoscimento alla persona e a quanto già fatto a difesa della categoria in tutti questi anni”. Così il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, commenta la recente nomina di quello che è stato segretario organizzativo CNA a Modica al vertice provinciale dell’organizzazione. “Con Carmelo ci lega un sincero rapporto di amicizia e stima. In questi anni abbiamo avuto modo di collaborare a più riprese per tante situazioni che vedevano coinvolti il Comune e la CNA. Abbiamo raggiunto sempre grandi traguardi grazie a questa sinergia che non è mai venuta a mancare e che sicuramente adesso si trasferirà a livello provinciale. A lui va quindi il migliore augurio di un prosieguo di attività che possa condurre la CNA territoriale sempre verso più importanti traguardi”.

