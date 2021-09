Modica Calcio determinato, reagisce e rimonta la capolista Gela

All’indomani del pareggio ottenuto in inferiorità numerica per oltre 60′ sul campo della capolista Gela FC, in casa Modica Calcio si guarda al futuro con maggiore ottimismo per via di una prova di carattere che ha permesso a Kebbeh e compagni di sfruttare la migliore forma fisica rispetto agli avversari e di recuperare una gara che alla fine del primo tempo e sotto di due reti sembrava compromessa.

Il Modica, invece, seppur squadra giovane che attraverso il lavoro svolto durante la settimana sta cercando di crescere ha reagito, ha superato le difficoltà che si sono presentate dopo l’espulsione di Musso, ha sfruttato la migliore forma fisica rispetto al Gela FC, ha recuperato due reti e alla fine con un pizzico di fortuna in più avrebbe potuto portare a casa il successo.

Il fatto che i rossoblu di Giancarlo Betta siano stati superiori atleticamente rispetto al Gela FC, è stato un dato inconfutabile e giocare in inferiorità numerica dal 17′ del primo tempo sul campo della capolista e sotto un caldo cocente avrebbe abbattuto qualsiasi squadra.

Il Modica, invece, ha sfruttato il grande lavoro che si svolge per tutta la settimana con il preparatore atletico Saro Marangio e i cambi effettuati dal mister Betta e ha raddrizzato una gara ampiamente compromessa uscendo così indenne e meritatamente da un campo difficile come il “Vincenzo Presti”.

“Abbiamo giocato bene – spiega il tecnico dei rossoblù Giancarlo Betta – poi è chiaro che l’espulsione di Musso ha cambiato un po’ le carte in tavola. Nonostante tutto – continua – anche sul 3 – 1 per loro le sensazioni erano positive e avevamo la convinzione di poter recuperare nonostante la situazione difficile. Abbiamo avuto un po’ di logica nella costruzione del gioco e ci abbiamo creduto e alla fine ci siamo riusciti. L’aspetto fisico è stato determinante – conclude – questa squadra solo lavorando sodo potrà crescere e migliorare ancora e la partita di ieri ne ha dato la dimostrazione”.

