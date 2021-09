FdI Ragusa, nuovo assetto del Direttivo e nuovi ingressi

Il circolo di Fratelli d’Italia di Ragusa, riunitosi nei giorni scorsi, ha proceduto al rinnovo del Comitato direttivo, all’attribuzione a ciascun dirigente della responsabilità di singoli Dipartimenti tematici (che offriranno un supporto di idee al partito) ed è stato formalizzato l’ingresso di nuovi iscritti tra i quali: l’avv. Mimmo Arezzo, già sindaco di Ragusa e vice presidente della Provincia Regionale di Ragusa; il preside Enzo Bonomo, già assessore alla Cultura, ai Beni Culturali e all’Educazione del Comune di Ragusa, autore dello Statuto del Consorzio universitario che permise l’insediamento di alcune facoltà universitarie a Ragusa; Luca Poidomani, già vice presidente provinciale e presidente comunale di Azione Giovani; i dottori Daniele Tedeschi e Marika Iabichella, biologi e autori di numerose pubblicazioni scientifiche, sostenitori dell’associazione senza scopo di lucro “Progetto Genobioma”; Giuseppe Baglieri, già appartenente alle Forze dell’ordine ed impegnato nel mondo dello sport; Giacomo Casella, ex manager nel settore della grande distribuzione e imprenditore.

Di seguito, invece, la nuova composizione del Direttivo e le assegnazioni dei Dipartimenti tematici: Alessandro Sittinieri, coordinatore cittadino; Umberto Calvanese, vice coordinatore e responsabile dipartimenti Ambiente e Protezione Animali; Gianni Antoci, dipartimento Tributi; Enzo Bonomo, dipartimenti Cultura, Scuola, Università; Simone Diquattro, dipartimenti Politiche Giovanili, Spettacolo e Tesseramento; Ignazio Nicastro, dipartimenti Agricoltura, Zootecnia e Turismo; Salvatore Piccitto, Viabilità; Luca Poidomani, ambiti Ordine Pubblico, Sicurezza e Centri Strorici; Giuseppe Schembari, Sviluppo Economico e Commercio; Vincenzo Spataro, aree tematiche Sport e Servizi sociali; Nicoletta Tumino, Frazioni e Pari Opportunità.

“Sono molto soddisfatto per la crescita che il partito sta avendo a Ragusa – dichiara il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Alessandro Sittinieri – e le autorevoli adesioni che abbiamo avuto nell’ultimo periodo sono la dimostrazione dell’aumento dei consensi che il partito continua ad avere, ma anche della piena condivisione della linea politica che abbiamo assunto a livello locale negli ultimi mesi. Abbiamo ritenuto, inoltre, di rinforzare l’organigramma del Direttivo in vista delle tante sfide che ci attendono e per portare avanti le attività che abbiamo programmato e che ci vedranno impegnati sul territorio nei prossimi mesi. La creazione di appositi dipartimenti tematici – conclude – è proprio finalizzata alla creazione di un luogo di studio, di formazione, di confronto e di elaborazione di idee, con l’obiettivo di valorizzare le tante competenze presenti tra gli iscritti a Fratelli d’Italia”.

