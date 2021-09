Dal 30 settembre il servizio di refezione scolastica a Pozzallo

Dal prossimo 30 settembre partirà il servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia e per tutte le classi del tempo prolungato a Pozzallo.

Da gennaio 2021 sarà proposto il nuovo menù che prevede una varietà di alimenti diversificati tra le varie stagioni, rispettando in maniera completa le tabelle dietetiche regionali.

Il risultato raggiunto è il frutto di molti incontri fra insegnati e dirigenti scolastici, rappresentanze dei genitori e dei responsabili dell’Asp di Ragusa, coordinati dal Sindaco Roberto Ammatuna e dall’Assessore alla Pubblica Istruzione Alessandra Azzarelli.

“Abbiamo cercato di tenere nella giusta considerazione – afferma il primo cittadino di Pozzallo – i suggerimenti che venivano dalle richieste avanzate durante lo scorso anno e di fare sintesi per sod-disfare al meglio le esigenze nutrizionali dei nostri ragazzi”.

Inoltre, il 4 ottobre avrà inizio il servizio di assistenza specialistica per gli alunni disabili (ASACOM) inizialmente per due ore al giorno che saranno implementate fino a 3 ore nei prossimi mesi.

Sono già state completate le nomine degli insegnati di sostegno.

Da domani saranno convocate le famiglie per la scelta delle cooperative accreditate all’Albo Co-munale.

Il Comune di Pozzallo è l’Ente Locale del Distretto, che proporzionalmente al numero di abitanti, è quello che ha il più alto numero di ASACOM impiegati nell’importante servizio.

