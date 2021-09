A Ragusa premiati studenti del concorso “Nicholas Green”

L’Assessore alla pubblica istruzione e sviluppo di comunità del comune di Ragusa, Giovanni Iacono, interverrà, domenica 3 ottobre, alle ore 17, presso il Teatro “Marcello Perracchio” di via Ettore Fieramosca, alla cerimonia di premiazione degli alunni delle scuole primarie e secondarie di I e II grado della provincia di Ragusa che sono risultati vincitori del Concorso “Nicholas Green”, .

L’iniziativa è stata organizzata in occasione della giornata “Donare e Rinascere in memoria di Nicholas Green, dalla sezione di Ragusa “Damiano Pluchino” dell’Aido’ con il patrocinio del Comune di Ragusa, che ha promosso un concorso sul tema; “La solidarietà umana” – la donazione ai fini del trapianto.

“Il Comune di Ragusa ha patrocinato questa iniziativa dell’AIDO di Ragusa – dichiara l’assessore allo sviluppo di comunità Giovanni Iacono – in quanto ritiene importante sviluppare nei giovani la cultura della comunità, della reciprocità gratuita, della donazione come scelta, per dare una speranza di vita a chi attende un gesto d’amore”.

