A Marina di Ragusa partecipata edizione di “Fitwalking for Ail”

Partecipazione, solidarietà e allegria per la riuscita della quinta edizione di “Fitwalking for AIL”, camminata non competitiva proposta in tutta Italia dall’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie Linfomi e Mieloma) e organizzata a Marina di Ragusa dalla sezione provinciale.

Tutti uniti per la causa raccolta fondi destinati all’assistenza dei malati oncoematologici del nostro territorio e loro famiglie, soci, volontari, simpatizzanti, insieme con i “camminatori” di “Siemu a peri”, si sono divertiti nell’affrontare i 7 km. del percorso – piazza Duca degli Abruzzi, spiaggia, fine lungomare Andrea Doria e ritorno – sotto gli occhi incuriositi dei numerosi bagnanti.

Il via, in perfetto orario, alla camminata è stato dato alle 18 dalla nuova presidente Carmela Nicita, alla prima uscita ufficiale nel ruolo, e dall’assessore comunale allo sport Eugenia Spata, socia fondatrice Ail. Il successo della camminata, che si è avvalsa anche del supporto della Polizia Locale, ha ribadito la validità del lavoro di inserimento nel tessuto sociale della provincia, svolto negli anni dalla sezione ragusana dell’Associazione

