Il colosso cinese Shein X apre alla giovane ispicese Giunta

Le porte della moda internazionale si sono aperte per la giovane Chiara Giunta di Ispica, 23 anni. E’ tra i designers emergenti selezionati da SHEIN, l’e-commerce leader del fast fashion, con sede in Cina.

Il programma SHEIN X è stato lanciato per supportare gli stilisti emergenti, in questo periodo storico particolare in cui è difficile farsi strada in autonomia: la piattaforma internazionale ha deciso di mettere a disposizione i suoi mezzi, i fondi e le strategie di marketing per realizzare, vendere e promuovere le loro creazioni, mostrando i nuovi talenti a milioni di persone.

La giovane designer ispicese si è laureata, a soli 21 anni, presso l’Accademia Italiana di Arte, Moda e Design di Firenze nel 2019 e ha intrapreso il suo percorso lavorativo nell’ambito della moda sempre in Toscana. Anche durante il periodo del lockdown, nonostante le difficoltà del momento, ha alimentato la sua fucina di idee, incrementando le sue creazioni (@_gchiarag_).

Attualmente lavora presso una rinomata fashion house di Prato.

Queste le considerazioni di Chiara, riguardo l’importante traguardo raggiunto: <<Fin da piccola (grazie ad un album che mi ha regalato mia nonna, il primo di una lunga serie) ho sempre disegnato abiti; dopo il diploma ho intrapreso un percorso di studi che mi ha portata ad acquisire nuove ed approfondite conoscenze e competenze. Ho intitolato la mia tesi di laurea “I creatori di moda che vestono i sogni e la vita di ogni giorno” ed ora più che mai sento mia questa definizione di fashion design: ho tradotto il mio sogno nella vita di ogni giorno, facendo in modo che possa diventare motivo di crescita professionale, in un ambito che ha rappresentato da sempre la mia più grande passione.

La mia partecipazione alla selezione di SHEIN è stata dettata dalla voglia di mettermi in gioco, quasi per sfidare le mie capacità; ma, devo essere sincera, non immaginavo di poter essere scelta. Quando sono stata contattata dall’azienda ero davvero incredula, però poi ho realizzato che l’impegno, la tenacia e la fiducia in se stessi ripagano sempre.

Ho ideato, per SHEIN, una capsule collection Autunno Inverno 21/22 briosa e adatta a chi è alla ricerca di un outfit trendy e spero di essere riuscita ad interpretare il mood di tante giovani come me… e non solo>>.

