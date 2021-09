Vacanze Natale in Italia: 5 mete a cui non puoi rinunciare

Giochi sulla neve, addobbi, luci, lustrini, regali e gioia. Il Natale è il periodo più magico dell’anno e non lo è solo per i bambini. È un’occasione per stare insieme alla famiglia, per riprendere i contatti con amici lontani, ma anche per rilassarsi e ritagliarsi un po’ di tempo libero per sé stessi. Un periodo perfetto per trascorrere bel tempo facendo un viaggio, magari per ricaricare le pile alle terme o sfogare le energie accumulate durante l’anno con attività sportive o, ancora, camminando tra le città addobbate a festa. Dove vivere, però, questi momenti di felicità? Quali sono le località perfette per trascorrere qualche momento magico? Per le vacanze Natale in Italia ci sono tantissime opzioni, ma ci sono alcune mete a cui non si può rinunciare. Meglio ancora se per questo importante periodo dell’anno ci si affida a Tramundi, la travel company online composta da appassionati turisti ed esperti del settore, che mette sempre a disposizione dei suoi clienti nuove opportunità di viaggio ed esperienze. Di certo se si stanno cercando vacanze trendy o alternative, sia in montagna che in città, ci sono almeno 5 mete da valutare con attenzione. Una di queste è certamente Canazei. La nota località delle Dolomiti vanta un gran numero di piste da discesa e un panorama fantastico tra le alte vette del Trentino Alto Adige. L’atmosfera natalizia qui si può respirare a pieni polmoni, complice anche la possibilità di scendere le piste con lo slittino o di vivere un’esperienza in motoslitta, per poi fermarsi in una malga isolata e lasciarsi incantare dalla magia della neve sorseggiando qualche ottima bevanda calda. Natale, però, non è solo montagna e neve. Anche Napoli, per esempio, è un’ottima scelta per chi vuol trascorrere le vacanze natalizie in città, magari andando alla ricerca dei famosi presepi, vedere da vicino gli artigiani intenti a creare nuove statuine della natività, fare acquisti e poi camminare attraversando i quartieri storici e godendo delle bellezze architettoniche. Chi ama i presepi apprezzerà anche una gita a Palermo. Il capoluogo della Sicilia, infatti, è noto per questa particolare arte che risale al Settecento e che si può ritrovare anche all’interno delle chiese storiche del centro cittadino. Un tour qui, ammirando l’arte artigiana oltre a piazze e architetture, sarà senza dubbio uno spettacolo. Tra i luoghi più gettonati per il Natale 2021, poi, ci sono anche i borghi. Rimanendo in Sicilia, ad esempio, si può scegliere un itinerario tra le città più belle passando magari per Monreale, splendido borgo arabo-normanno situato a pochi chilometri da Palermo. Un luogo meraviglioso, noto soprattutto per i mosaici che adornano la cattedrale e che, con la sua particolarità e i suoi colori, non può far altro che alimentare magia e stupore. Infine, un modo alternativo per vivere una vacanza natalizia – e per eliminare qualche kg accumulato durante i pranzi e le cene delle feste – può essere quello di prenotare un tour a contatto con la natura, magari passeggiando lungo i sentieri che portano alla scoperta dei monti che dominano la Costiera Amalfitana. Un viaggio che parte dal Monte Cerreto ed arriva a Punta Campanella, il punto più occidentale della Penisola Sorrentina, prima di giungere alla bella Termini. Un percorso con una vista unica sul mare, sulle bellezze della costa e sull’isola di Capri per una vacanza di Natale insolita, ma capace di stupire passo dopo passo.

