Avimecc Volley Modica – Aci Castello, i modicani mostrano grande forma

Terzo test match per l’Avimecc Volley Modica andato in scena Sabato pomeriggio in quel di Catania, contro la Saturnia Aci Castello. La compagine di D’Amico punta a trovare il ritmo partita dopo una lunga preparazione, con la voglia di imporsi nel suo girone e di dimostrare di essere un gruppo solido e di qualità tra vecchi e nuovi innesti.

Il match inizia con Aci Castello che spinge con Lucconi e le giocate di Gradi, ma i ragazzi di Modica riescono dall’8-5 ad avanzare una buona rimonta grazie alla personalità di Garofolo e Martinez pronti a dimostrare di poter essere protagonisti di questa lunga stagione. Il finale registra il punteggio di 22-25 con la dimostrazione di avere carattere.

Dopo il primo set Aci Castello ha dimostrato di essere una formazione migliorata in tutti i reparti dan-do dimostrazione di quanto la sfida sia equilibrata. I set successivi vedono buone statistiche per Modi-ca che ai numeri sembra avere un piglio in più degli avversari ma meno fortuna nella gestione dei pun-ti. I successivi set infatti si chiudono con un 25-23, 25-22, 25-23.

Nota positiva anche nel quinto set, giocato per far collezionare minuti anche agli uomini della panchi-na, con un sostanziale equilibrio la formazione della Contea si impone per 15-13, con buoni spunti dai ragazzi di D’Amico che hanno fatto la voce grossa e mandato un messaggio chiaro, quest’anno a Mo-dica ci sarà tanta concorrenza per un posto in campo.

Sulla sfida e sullo stato di forma dei ragazzi si è espresso il mister Giancarlo D’Amico: “Era una gara in cui ci aspettavamo delle risposte e in questo senso abbiamo vinto la nostra sfida perchè abbiamo te-nuto un sostanziale equilibrio nei vari set. Sappiamo che le nostre due squadre hanno obiettivi diversi in questo campionato quindi giocare così bene e con coraggio ci servirà per avere consapevolezze in più e per alzare l’asticella”.

Poi si è soffermato sulla preparazione e sullo stato dei suoi ragazzi da inizio allenamenti ad oggi: “Si-curamente rispetto alla gara contro Palmi siamo cresciuti tanto in fase di attacco e di ricezione. Sono due punti su cui abbiamo raggiunto buoni risultati dopo aver lavorato tanto in settimana. Siamo con-tenti di aver fatto una prestazione del genere, sicuramente una base di partenza e ora mattone dopo mattone possiamo costruire la nostra vera forza”.

