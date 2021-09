Campagna vaccinale. Premio all’Ospedale Maggiore di Modica

Le campagne delle strutture premiate hanno per la giuria che le ha scelte sfruttato al meglio i propri canali digitali pubblicando contenuti sulle relative pagine social (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin e Youtube), sul sito istituzionale e sulla propria intranet. Per raggiungere la popolazione off-line sono stati utilizzati spot televisivi, campagne stampa, poster e cartellonistica. Inoltre, le cinque strutture selezionate, sono state in grado di rinnovare la comunicazione sfruttando canali alternativi e cercando l’interazione diretta con la popolazione con la diffusione di podcast su Spotify, ponendo domande e risposte adesperti su TikTok, ma anche attraverso hashtag e gif create appositamente, e ancora interviste ad esperti e video-testimonianze per rispondere ai dubbi e dare chiarimenti. Alcuni ospedali hanno voluto dare un valore aggiunto alla campagna realizzando murales o donando spillette al personale vaccinato.