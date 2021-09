Ragusa Ibla. Costanza Diquattro presenta il suo nuovo libro

Il suo terzo libro con un racconto bello, intenso e forte. In quel filone del romanzo storico fatto di verità e di ricostruzione che Costanza DiQuattro, scrittrice ragusana alla sua terza opera, sempre edita da Baldini+Castoldi, ha scritto, segnando ancora l’assieme di coinvolgimento che realizza chi lo legge. Parole di memoria e condivisione, tra riflessioni e i racconti che aprono altre vedute sulla storia di questo lembo di Sicilia e sui suoi protagonisti. A volte noti e conosciuti ed atre meno. Ma capaci di trasmettere emozioni. ‘Giuditta e il monsù’, è tanta emozione; un condensato di sentimenti, di sorrisi e malinconia, di bimbi che diventano adulti e che da adulti vivono e guardano. Guardano a se stessi, al loro passato e a ciò che è oggi nel loro oggi e che verrà. E ricordano…capaci di sedimentare le cose della vita. Giovedì 30 settembre, alle 18.00, nell’androne di palazzo Arezzo di Donnafugata a Ragusa Ibla, in corso XXV aprile, si schiude il mondo di Giuditta, del monsù e di tanti personaggi di una storia bella e difficile. Che la sua autrice, Costanza DiQuattro, racconta e scrive con garbo e delicatezza. Quella che questa storia voleva. E ne parlerà giovedì, intervistata da Franco Di Mare, nel corso della conversazione moderata da Salvatore Cannata.

Per partecipare è necessaria la prenotazione al

334 2208186. Per l’ingresso è necessario il green pass.

