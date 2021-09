San Giacomo.Anticipata a sabato la commedia “Compagni di classe”

L’assessore alle frazioni del comune di Ragusa , Eugenia Spata rende noto che la commedia “Compagni di classe “ portata in scena dalla compagnia I superstiti, ultimo appuntamento della Festa settembrina a San Gacomo promossa dall’Amministrazione comunale, verrà portata in scena non domenica 26 ma sabato 25 settembre, alle ore 21, sempre nella piazza limitrofa a via dell’Euro.

