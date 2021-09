Calcio. Santa Croce riceve Carlentini. Lucenti fermo per Covid

È stata una settimana tribolata per il Santa Croce calcio che in un sol colpo ha perso l’intero staff tecnico per via del Covid. Dopo gli accurati controlli e l’attivazione della procedura con i tamponi effettuati giovedì scorso, ad oggi nessun giocatore risulta contagiato, ma, la situazione resta sempre sotto controllo, nel caso dovessero spuntare altre positività. La società ha fatto richiesta alla federazione per rinviare la gara, ma il regolamento consente il rinvio solo se con più di cinque positivi nelle vesti si giocatori e non dello staff tecnico. La squadra, quindi in settimana dopo due giorni di isolamento si è allenata regolarmente, seppur con allenamenti singolari e solo da giovedì pomeriggio ha potuto svolgere allenamenti di gruppo. La gara contro il sorprendente Carlentini è un bivio importante per i biancazzurri che devono dimostrare di non essere quella squadra vista in questo ultimo mese. Si deve assolutamente cambiare verso e nonostante l’handicap di non avere in panchina mister Lucenti, capitan Iozzia e soci sono chiamati a mostrare orgoglio e grinta per conquistare i primi punti stagionali. Nelle fila del Cigno saranno ancora assenti il difensore Cosentino e il centrocampista Floridia, mentre, gli altri saranno tutti presenti. La gara si giocherà al Kennedy alle ore 15.30 e a causa delle norme anti-covid ci sarà una capienza limitata a 114 posti per i locali e 56 per gli ospiti. A dirigere la contesa sarà il signor Alfonso Aquilina di Agrigento che sarà collaborato dai signori Firera e Di Martino di Ragusa

