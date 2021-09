Crisi politica a Scicli. Il Pd: “Dimissioni atto irresponsabile”

“Le dimissioni degli assessori di Start Scicli non sono un gesto di umiltà, ma un atto di viltà ed una manifestazione di irresponsabilità”. E’ il duro attacco del Partito Democratico sulla crisi amministrativa al Comune parlando di “viltà di chi, ad un mese e mezzo dalla fine di un mandato lungo cinque anni, anziché sottoporre agli elettori il giudizio sull’esperienza amministrativa svolta, tenta di rifarsi una verginità politica e scaricare sul solo sindaco cinque anni di amministrazione fallimentare”.

“L’irresponsabilità di chi – dice il PD – uscito partito più rappresentato alle urne, dopo aver spremuto all’osso la macchina amministrativa (l’ufficio tecnico e la ragioneria sono stati ridotti ai minimi termini), lascia tutti – dipendenti comunali e cittadini – senza una guida, con il rischio di consegnare la città ad un nuovo commissariamento.

Ed ancora: quali sarebbero questi “legami delle consorterie” e “lobby sedimentate” cui fanno riferimento e che loro avrebbero scardinato? Perché non fanno i nomi? Perché non hanno denunciato tutto in Procura”?

E ce n’è anche per il sindaco, il quale “anziché presentarsi come povera vittima di questi giochi di potere, ammetta che per cinque anni ha assecondato giochini e giochetti di poltrone per garantire la propria vanagloria e rimanere in sella a tutti i costi. Giannone ammetta che è stato un tutt’uno con gli startini per cinque anni, salvo vedersi scaricato anche da loro ad un passo dall’ultimo miglio, dopo aver fatto terra bruciata tutto intorno a sé”.

Salva