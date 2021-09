Ciclismo. Terzo posto per il vittoriese La Terra Pirrè a Pavia

Il ciclista vittoriese Samuele La Terra Pirrè grande protagonista, mercoledì scorso, al 67esimo Gran Premio Sannazzaro dè Burgondi – 9° trofeo Città di Sannazzaro, in provincia di Pavia. La Terra Pirrè si è piazzato al terzo posto al termine di una giornata passata costantemente in fuga. “Onore e merito al talento di casa nostra, orgoglio sportivo di Vittoria – afferma Alessandro Mugnas di Reset – che, con la maglia della B&P Cycling team, ha saputo interpretare al meglio questa competizione pur confrontandosi con un ciclismo sostanzialmente differente rispetto a quello con cui si era misurato in precedenza”. La gara era riservata alle categorie Elite e Under 23, organizzata dal G.C. Sannazzaro A.S. Dilettantistica, con partenza e arrivo a Sannazzaro, lungo un circuito di 5.300 metri da ripetere 23 volte per un totale di 121 km. “Al di là del grande risultato ottenuto nel contesto di una competizione prestigiosa – continua Mugnas – vorrei evidenziare come questo ragazzo, nonostante la sua giovane età, si stia impegnando in qualcosa in cui crede, per cercare di eccellere sempre di più. E’ per questo motivo che lo citiamo sempre come esempio, perché possa fungere da stimolo per i suoi conterranei vittoriesi. La storia di Samuele può anche essere quella di altri talenti sportivi della nostra città che, attraverso l’impegno e l’abnegazione, possono arrivare a tagliare traguardi importanti. Noi crediamo molto nelle sue qualità ma soprattutto nella sua volontà di riuscire a raggiungere obiettivi sempre più prestigiosi.

