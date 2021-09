Pallamano. Week end a Palermo per la KeyJey Ragusa

Prosegue, senza un istante di tregua, l’attività di preparazione della KeyJey Ragusa che giocherà la prima nel campionato di Serie A2 sul campo del Lanzara il prossimo 16 ottobre. Il sette ibleo allenato da Mario Gulino ha avuto modo, nel corso di questi ultimi giorni, di testare il proprio grado di preparazione sostenendo una serie di amichevoli con varie squadre i cui risultati possono ritenersi senz’altro soddisfacenti. L’allenatore si dice entusiasta del gruppo, cambiato quasi per interorispetto alla scorsa stagione, oltre chedell’ambientamento che i vari elementi dello stesso hanno fatto registrare durante la prima impegnativa fase della preparazione. Durante il fine settimana che sta per arrivare, inoltre, la KeyJey sarà impegnata a Palermo in un quadrangolare con due squadre del capoluogo siciliano, una delle quali è quella che fa parte dello stesso girone di A2 del team ragusano, e con l’Haenna che, partimenti, parteciperà al prossimo campionato di A2. Sarà, dunque, un’ottima verifica per proseguire la preparazione, testare l’attacco e la difesa e soprattuttoper comprendere sino a che punto le compaginiavversarie sono attrezzate. Il sodalizio ibleo, nel frattempo, si è assicurato le prestazioni, per la prossima stagione, anche di Gaetano Ciavorella (foto), anno 2004, atleta molto duttile che, oltre che essere impiegato in vari ruoli, potrà essere utilizzato sia nella formazione Senior quanto nell’Under 20. E a proposito delle squadre Under, anche gli atleti di queste ultime stanno scaldando i motori sebbene i loro campionati inizieranno più avanti nel tempo. In ogni caso, l’U20 sarà impegnata in concentramenti che si terranno in tutta Italia, quindi si annuncia una stagione particolarmente impegnativa. A ogni buon conto, la KeyJey Ragusa non vuole lasciare alcunché al caso come testimoniano gli ultimi passi compiuti per rafforzare ulteriormente la società.

