Ciclismo, doppietta a Terrasini per Multicar di Vittoria

Un’altra gara che fa segnare dei passi in avanti. Un’altra competizione che mette in mostra la capacità dell’intero gruppo di dettare legge quando si riesce a trovare il passo giusto. Ancora una volta, i due alfieri dell’Asd Multicar Amarù sono riusciti a farsi valere nel contesto di una competizione regionale con la presenza di competitors provenienti da ogni parte della Sicilia. E, ancora una volta, Di Prima e Basile sono riusciti a mettere la propria ruota dinanzi a tutti. Una bella doppietta quella che, domenica scorsa, si è consumata a Terrasini, in provincia di Palermo, nel contesto di una manifestazione ciclistica di ampio respiro che ha richiamato gli addetti ai lavori. E, nella categoria Allievi, a dire la loro sono stati sempre i due punti di riferimento della squadra gialloblù che hanno saputo interpretare la competizione sportiva con la giusta motivazione sin dalle prime pedalate. E non è un caso se sotto il traguardo per primo sia arrivato Christian Di Prima accompagnato dal compagno di squadra Elia Basile. Un duo che, ancora una volta, è riuscito a dimostrare di che pasta è fatto, creando scompiglio tra le fila avversarie e riuscendo a condurre in testa la gara dall’inizio sino alla conclusione. “Siamo molto soddisfatti per questo risultato – afferma il presidente Carmelo Cilia – che non fa altro che confermare come questi ragazzi, nel corso della stagione, siano maturati e come ci possano regalare ulteriori emozioni. Siamo davvero contenti per come sono riusciti ad esprimersi e per la capacità che hanno avuto di sapere reggere il confronto con una concorrenza molto agguerrita”.