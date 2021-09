Affidamenti diretti del Comune di Modica valutati da D’Antona

Continuano gli “affidamenti diretti”, anche con proroghe, degli appalti al Comune di Modica.

” Questa volta – rileva Vito D’Antona di Sinistra Italiana – non si tratta di una consulenza per 9.000,00 euro, bensì di 268.000 euro per un anno per l’affidamento del servizio di scerbatura e pulizia dei cigli stradali. Per questo servizio, durante gli otto anni dell’amministrazione Abbate, abbiamo avuto soltanto due gare e ben sei proroghe per undici zone del territorio extraurbano, per un costo complessivo di oltre due milioni di euro, senza contare il costo della scerbatura delle strade interne alla città e alle frazioni.

Un appalto affidato mediante un contratto con il quale il ribasso offerto in gara non si trasforma, per il Comune, come normalmente avviene, in un’ economia, bensì viene assegnato fino a raggiungere la cifra pattuita di 268.000 euro per ogni anno”.

D’Antona ritiene che tale importo rappresenti un’ enormità per un Comune che dal 2012 ha in corso un piano di riequilibrio per evitare il dissesto finanziario, al quale per ben due volte, nel 2012 e nel 2017, ha sollecitato la Corte dei Conti.

“La verità è che in questi otto anni, tra rimodulazioni del Piano di riequilibrio, contenziosi con la Corte dei Conti e rinvii di ogni genere, Abbate non ha seguito alcuna politica di risanamento che permettesse al Comune di Modica di venire fuori dal pericolo del dissesto.

Anzi, la situazione si presenta ben più compromessa. Se è vero che ci siamo presentati, a fine anno 2019, secondo l’ultimo bilancio approvato, con un accresciuto e pericoloso disavanzo di oltre 76 milioni di euro, una anticipazione di cassa di oltre 28 milioni di euro, debiti, per un ammontare di oltre 95 milioni di euro, di cui circa 9 milioni accumulati con le società partecipate, Multiservizi ed Spm”.

