Al via il 28 settembre il Giro di Sicilia

Torna in Sicilia il ciclismo internazionale dopo lo stop forzato causato dalla pandemia. Organizzato dal Rcs Sport, il Giro di Sicilia, vedrà ai nastri di partenza una ventina di squadre professionistiche che si daranno battaglia lungo quattro impegnative tappe per complessivi 711 chilometri. La kermesse internazionale prenderà il via il 28 settembre con in prima fila il nostro Vincenzo Nibali, assieme a un gruppo di campioni di livello internazionale che cercheranno di contendere il successo al forte atleta siciliano che non vorrà lasciarsi sfuggire nella terra d’origine la vittoria finale. La prima tappa parte da Avola, attraverserà il centro storico di Modica per concludersi dopo una sgroppata di 179 chilometri in piazza a Licata. Dopo un breve trasferimento i corridori proveranno a fare selezione nella seconda tappa attraverso un percorso ondulato che attraverserà verticalmente l’Isola che li porterà dopo 173 chilometri da Selinunte a Mondello. Nella terza tappa la carovana prenderà il via da Termini Imerese per concludersi dopo 180 chilometri a Caronia. Epilogo e volata finale del Giro di Sicilia venerdì 1 ottobre con la quarta e ultima tappa la Sant’Agata di Militello- Mascali di 179 chilometri.

