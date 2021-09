Ragusa. Al Centro Commerciale Culturale torna “Palla al Centro”

Dopo il successo registrato in occasione degli Europei di calcio trasmessi su maxi schermo al Centro Commerciale Culturale di via Matteotti a Ragusa, la Consulta Giovanile ha proposto di proiettare, sempre nella struttura comunale, le partite in chiaro dei campionanti internazionali di calcio, che vedranno protagoniste le nostre squadre del cuore e la nazionale italiana.

Si comincerà martedì 28 settembre, alle ore 21, con la Champions League e si proseguirà mercoledì 6 ottobre, alle ore 20,45, con la nostra nazionale impegnata nell’incontro della Nations League.

“Quest’anno come non mai – dichiara Simone Diquattro, presidente della Consulta – lo sport ha avuto un valore di aggregazione e ci ha permesso di riprenderci spazi di vita sociale. Emblematico in tal senso, è stato il successo della proiezione degli europei di Calcio al Centro Commerciale Culturale, dove giovani e adulti si sono ritrovati a tifare la nazionale – nel rispetto delle normative sanitarie – vivendo e facendo vivere il nostro centro storico. Ringrazio Enrico Bellina Terra per l’idea e Simone Digrandi per l’aiuto operativo”.

Per assistere alle partire programmate è necessario prenotarsi telefonando al numero 348 7352388 ed essere in possesso del Green Pass.

