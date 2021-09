Il futuro del gaming online: cosa dobbiamo aspettarci dal 2022?

Nel vasto e variegato mondo del web c’è un settore che più di altri è stato in grado in questi anni di evolversi e di assecondare le potenzialità garantite dalle nuove tecnologie: il gaming online. Una capacità di adattamento che ne ha determinato il successo su scala globale e che è destinata a proseguire ancora per molto. Siamo quasi alla fine del 2021 ed è già tempo di provare a capire quali novità arriveranno sui nostri schermi a partire dai prossimi mesi.

Grandi novità sono attese per quanto riguarda il comparto dei casinò. Probabile che si vada verso una personalizzazione ancora maggiore con i bonus casinò di benvenuto assegnati in base alle preferenze del singolo utente. Ma non solo. Già oggi gli iscritti alle sale da gioco virtuali possono divertirsi con il live gaming e sfidare avversari in carne e ossa. Probabile che nei prossimi mesi le nuove connessioni 5G e la realtà virtuale permettano di fare un ulteriore passo avanti in tal senso arrivando a un livello di immersività ancora tutto da esplorare.

Sul fronte sicurezza, infine, la tecnologia blockchain è destinata a entrare in pianta stabile nel mondo dei casinò, garantendo transazioni sempre più sicure e tracciate.

Il mondo delle sale da gioco virtuali non è l’unico destinato a cambiare. Una vera e propria rivoluzione potrebbe arrivare anche nel mondo dei videogiochi con il cloud gaming sempre più protagonista a livello globale. Già oggi piattaforme come Google Stadia, Nvidia GeForce Now e Playstation Now stanno riscuotendo un grande successo.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/pmVpXgmHMy0″ title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

Il motivo è semplice. Per divertirsi con il cloud gaming basta sottoscrivere un abbonamento mensile e senza aver bisogno di console o altri device è possibile accedere a un enorme catalogo di giochi. Serve soltanto un controller compatibile. Ma Microsoft ha già annunciato una novità. A breve il suo servizio di streaming cloud Xbox Game Pass potrebbe essere esteso anche a dispositivi di produttori terzi, alle Smart Tv e agli smartphone.

In più le connessioni di ultima generazione potrebbero risolvere anche quei problemi di prestazioni e latenza che fin qui hanno rallentato la diffusione capillare del cloud gaming.

A inizio 2022 potrebbe arrivare un nuovo potentissimo attore sulla scena del gioco online: Netflix. I vertici dell’azienda famosa per lo streaming video hanno annunciato che stanno per lanciare la loro suite di giochi mobile. Il tutto senza costi aggiuntivi oltre a quelli dell’abbonamento mensile alla piattaforma. E alla luce del numero di utenti mondiali della “grande N” e delle potenzialità dell’azienda, si tratta di una novità destinata a cambiare tutto il mondo dell’intrattenimento.

Salva