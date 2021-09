Marina di Ragusa. Domenica torna “Fitwalking for AIL”

Nel pieno rispetto della normativa anti Covid, domenica 26 settembre ritorna in presenza a Marina di Ragusa, la 5. edizione della “Fitwalking for AIL”, camminata solidale non competitiva in contemporanea mirata, come nelle riproposte in tutta Italia, alla raccolta di fondi per la ricerca e l’assistenza ai pazienti con tumori del sangue e loro familiari. Per iscriversi basta compilare il modulo, versare la quota solidale di 10 € e ritirare il kit di partecipazione, che potrà comunque essere ritirato anche nella sede di AIL Ragusa, via Archimede 17/E previa prenotazione al 388/6937371 o a ailragusa@gmail.com. Il programma prevede il raduno alle 17 in piazza Duca degli Abruzzi, seguito dalla partenza alle 18. Il percorso, di circa 7 km, tocca la spiaggia e il lungomare Andrea Doria, snodandosi con uno scorrevole circuito ad anello che riporterà i fitwalkers al via. Ovunque, insieme, contro le malattie del sangue. La cosa più importante è partecipare! Ma anche condividere la propria personale esperienza sui canali social dell’AIL, postando foto e video con l’hashtag #versonuovitraguardi.

