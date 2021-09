Ragusa in Movimento e il Piano decoro urbano del comune

“Ho letto sulla stampa, nei giorni scorsi, di come il Comune di Ragusa intenda adoperarsi per riuscire a migliorare il decoro in alcune zone della città. Speriamo davvero sia così. Perché è dallo scorso anno che segnaliamo lo stato di precarietà in cui si trova il quadrilatero di marciapiede che circonda il palazzo delimitato dalle vie Casmene, Imera ed Empedocle. E la situazione complessiva di degrado non è migliorata di un solo centimetro”. E’ quanto afferma il presidente dell’associazione Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, evidenziando le criticità esistenti, a cominciare dallo stato fatiscente dei marciapiedi. “Mattonelle divelte e buche ovunque – sottolinea Chiavola – buche ormai pericolose per il transito dei pedoni e, più nel complessivo, una situazione di fatiscenza che lascia molto a desiderare. E’ da più di un anno che i residenti chiedono interventi. Anche noi, tempo addietro, abbiamo fatto sentire la nostra voce sollecitando la riqualificazione dell’intero sito. Sono necessarie azioni straordinarie di manutenzione che, purtroppo, ancora latitano. Visto che il Comune intende adottare questo piano di rinnovo del decoro urbano, riteniamo che quella di cui parliamo sia una delle zone da prendere subito in considerazione”.

