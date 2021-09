Lotto, Sicilia protagonista: a Ragusa vincite per 270 mila euro

La Sicilia è la grande protagonista dell’ultima estrazione del Lotto. Nel concorso del 18 settembre, come riportato da Agipronews, a Ragusa sono state centrate vincite per 270 mila euro con la fortunata che premiato diversi giocatori che hanno centrato il terno secco sulla ruota di Torino con i numeri 9-38-88. Tre di loro si sono aggiudicati 45 mila euro mentre altri 6 sono stati premiati con una vincita da 22.500 euro ciascuno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,7 milioni di euro, per un totale di oltre 821 milioni dall’inizio dell’anno.

