Modica calcio pronto all’esordio in campionato con il Comiso

Il Modica Calcio è pronto per l’esordio in campionato. Domani i rossoblù di Giancarlo Betta, infatti, saranno impegnati tra le mura amiche del “Vincenzo Barone”, dove andrà in scena il derby contro i verdearancio del Città di Comiso.

Per la formazione della Contea, si tratta dell’esordio assoluto in campionato, visto che nella prima giornata, Butera e compagnia sono stati fermati dal maltempo.

In settimana la squadra ha lavorato con la massima concentrazione per arrivare nel miglior modo possibile a questo appuntamento. Ieri pomeriggio, dopo l’ultimo allenamento della settimana il tecnico Giancarlo Betta ha diramato la lista dei convocati.

“Innanzi tutto – spiega il trainer dei modicani Giancarlo Betta – bisogna fare un plauso alla società che grazie all’impegno di Mattia Pitino, Danilo Radenza e Salvo Di Raimondo in poco più di un mese è riuscita a costruire un organico che seppur ancora non del tutto definito è di ottima qualità. I ragazzi si sono messi subito tutti a disposizione con i buoni propositi di ben figurare in un campionato che ancora conosciamo poco. Sono contento di affrontare subito squadre molto quadrate come il Città di Comiso, perchè così possiamo capire sin da subito di che pasta siamo fatti. Il derby – continua – è sempre una gara difficile in cui un episodio può determinare l’andamento della partita. Uno dei miei obiettivi, ma anche di dirigenti e giocatori è quello di far tornare il pubblico allo stadio e di far rinascere l’amore per i colori rossoblù che nell’ultimo periodo anche a causa della pandemia si è assopito. Ho scelto di venire a Modica – conclude Betta – perchè conosco la tifoseria e so quanta fame ha di calcio. Speriamo di poter regalare grandi soddisfazioni a una città che sicuramente merita altri palcoscenici. Sappiamo che sarà un campionato equilibrato, ma noi ce la metteremo tutta per essere protagonisti”.

Il derby tra Modica Calcio e Città di Comiso è stato affidato alla direzione del signor Salvatore Azzolina della sezione AIA di Caltanissetta che si avvarrà della collaborazione degli assistenti Claudio Coletta di Catania e Sebastiano Consiglio di Siracusa.

Calcio d’inizio fissato per le15,30.

