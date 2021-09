Estensione Green pass. Confcommercio Ragusa: “Troppi dubbi interpretativi”

Estensione del Green pass, Confcommercio sollecita la definizione di una norma chiara e di facile applicazione. “Così non è, al momento – afferma il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, che rilancia i dubbi espressi, a livello nazionale, dall’area lavoro e welfare dell’associazione di categoria, con particolare riferimento alla rilevazione dei “dubbi interpretativi” sull’effettivo funzionamento del Green pass nei luoghi di lavoro. “Perché – si chiede Manenti – la sospensione del lavoratore scatta solo al quinto giorno? Perché la sostituzione a termine dura solo 10 giorni e che succede se all’undicesimo giorno decido una proroga di un contratto a termine? Oppure, posso fare un altro contratto a dieci giorni di seguito all’altro?”. Confcommercio ritiene che la norma, nella versione attuale, rischi di innescare contenziosi. “Auspichiamo – aggiunge Manenti – che arrivino in tempi brevi i necessari chiarimenti interpretativi perché è indispensabile alleviare i problemi organizzativi delle piccole e medie imprese mentre diciamo no a una norma con difficoltà gestionale e interpretativa che comporta anche costi organizzativi onerosi”.

