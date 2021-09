Modica. Da lunedi il ritiro dei ticket refezione scolastica

A partire da lunedi 20 settembre sarà possibile ritirare i biglietti per la refezione scolastica a Modica. Per ritirarli sarà necessario esibire il certificato ISEE onde poter stabilire la fascia di prezzo in cui si rientra. Si ricorda infatti che con un’ISEE fino a 35.000 euro si avrà diritto all’esenzione totale dal pagamento del ticket. Si pagherà un solo euro a pasto invece se l’ammontare dell’ISEE raggiunge i 50 mila euro. Oltre tale cifra l’importo da corrispondere sarà di 2,96 euro a pasto. Presso l’Ufficio Scuola a Palazzo di Cultura sarà possibile recarsi il lunedi, mercoledi e venerdi dalle 9:00 alle 13:00, il martedi dalle 15:00 alle 18:00. Presso il Pala Azasi il lunedi, mercoledi e venerdi dalle 15:00 alle 18:00. Presso la Delegazione Comunale di Frigintini il martedi e giovedi dalle 9:00 alle 13:00 e il giovedi dalle 15:00 alle 18:00.

