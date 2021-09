Modica. Gioventù Nazionale: “Ticket pasti e abbonamenti bus online”

Il portavoce cittadino di GN Giovanni Baglieri commenta positivamente la misura di esenzione dei buoni pasto per fasce di reddito ISEE più alte rispetto a prima, dato davvero importante per le famiglie colpite dalla grave crisi economica generata dal maledetto virus “covid-19”.

Ricordiamoci però che oltre la ricaduta economica non dobbiamo dimenticare la causa di contagio ed è per questo che Giovanni Baglieri dichiara : “rendiamo la procedura del ritiro ticket buoni pasto e autobus più semplice possibile per le famiglie. Si crei una piattaforma con accesso tramite SPID o carta d’identità elettronica che permette di poter scaricare direttamente da casa con un click la documentazione necessaria per le attività interessate.

È una proposta di buonsenso nell’ottica della digitalizzazione per il nostro ente, spero che il Sindaco Ignazio Abbate e l’assessore al ramo prendano in considerazione quanto suggerito”.

