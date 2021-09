Cittadini Liberi e la polemica pre-lezioni del Verga” di Modica

Riprendono le lezioni a scuola, e iniziano le prime polemiche. La più singolare dell’anno scolastico appena iniziato è sicuramente quella nata, nelle ultime ore, all’Istituto “Giovanni Verga” di Modica. In sede di Consiglio di Istituto è stato deciso, tra le altre cose, che i ragazzi non potranno fare ricreazione, ma potranno andare “5 minuti cadauno al massimo” in bagno e consumare il panino durante il tragitto.

“A molti dei genitori – interviene Il coordinamento Cittadini Liberi – dapprima è sembrata una fake news, degna di esser pubblicata da Lercio, ma dopo qualche ora hanno appreso che si trattava di una disposizione tutt’altro che falsa.

Inutile la rettifica di qualche studente, presumibilmente presente al Consiglio di Istituto, che non ha fatto altro che peggiorare il senso di una “divertente” disposizione dell’ Istituto, tesa sicuramente a fronteggiare il contagio del covid in mancanza di spazi e distanze minime di sicurezza in seno alle aule del Verga, dislocate, ricordiamo, in piu’ edifici a Modica, ma sicuramente poco pragmatica.

Si attende una precisazione, d’obbligo, del Preside dell’Istituto ed una presa di posizione del Sindaco di Modica, ma sarebbe opportuno, a mio avviso, che piu’ che preoccuparci di non far “assembrare” i ragazzi nel corridoio(magari si poteva pensare qualche mese addietro a sistemare gli spazi esterni) pensare piuttosto ai pullman che trasportano gli studenti a scuola(e non solo al Verga!).

Dovremmo pensare a come evitare di far viaggiare i ragazzini negli autobus pieni al 110% o di creare assembramenti durante l’entrata e l’uscita da scuola.

Oppure programmare la vaccinazione direttamente in classe, come stanno gia’ attuando centinaia di altre scuole in Italia.

Ritornando alla polemica iniziale – conclude il movimento – crediamo sia meno peggio lasciar mangiare i ragazzi nella propria aula (come gia’ collaudato a fine anno scolastico scorso) piuttosto che inventarsi regole inapplicabili, atteso che 5 minuti per alunno, in una classe di 26 significherebbe impiegare oltre 2 ore per consentire a tutti di andare in bagno e mangiare un panino”.

I genitori attendono fiduciosi l’intervento del Primo Cittadino e una rettifica immediata del Dirigente scolastico.

Salva