L’attrice catanese Miriam Leone sposa Paolo Carullo a Scicli

L’attrice di origini catanesi Miriam Leone e Paolo Carullo si sposeranno a Scicli, nel Santuario di Santa Maria La Nova sabato 18 settembre.

“L’amministrazione comunale di Scicli, che lavora all’evento da tredici mesi, renderà note a ore le disposizioni di modifica alla viabilità nel centro storico per quella data”, afferma una nota.

Nei giorni scorsi era rimbalzata la notizia dei fiori d’arancio per l’attrice. Nozze non più in gran segreto, quindi. Nel 2021 l’attrice interpreterà Eva Kant nel film Diabolik diretto dai Manetti Bros, in cui sarà affiancata da Luca Marinelli.

Nata a Catania, Miriam Leone ha poi vissuto ad Acireale. Figlia di un insegnante di lettere e di una impiegata comunale, Miriam Leone ha anche un fratello di nome Sergio.

Non ha terminato gli studi universitari, partecipando nel 2008 a Miss Italia. Dopo essere stata eliminata, è stata poi ripescata aggiudicandosi il titolo. É stata anche eletta Miss Cinema. Diverse le esperienze televisive.

Molto attiva sui social, la Leone con i suoi scatti condivisi su Instagram raccoglie spesso numerosi consensi tra i suoi fan.

Vanta un curriculum di tutto rispetto, spaziando dal cinema alla televisione. Per il grande schermo ha recitato in pellicole come “Genitori & figli” (suo film d’esordio), “I soliti idioti”, “In guerra per amore”, “Marilyn ha gli occhi neri” e tanti altri. Fino al film più recente, “Diabolik” per la regia dei Manetti Bros.

Ha anche partecipato a diversi programmi televisivi come “Unomattina Estate” nel 2009, “Nastro d’argento”, “Le iene”, “Danza con me” e tanti altri.

