Modica. Sabato prossimo la 18′ edizione di E’vViva la Mamma

Conto alla rovescia per la 18esima edizione del concorso nazionale di poesia “E’vViva la mamma” in programma sabato 11 settembre alle ore 20 all’atrio comunale di Modica (Palazzo Municipio). L’evento è dedicato a Donna Raffaela Livia Fratantonio e gode del patrocinio del Comune di Modica oltre ad essere inserito all’interno del Modica Summer Fest. Una veste nuova caratterizzerà l’edizione 2021 in quanto si svolgerà il “galà” dei 18 anni, ovvero si rivivranno insieme i vari momenti della manifestazione con le poesie che hanno vinto in questi anni. Una sorta di amarcord per rivivere con i poeti già premiati i momenti più belli della manifestazione promossa da Giorgio Fratantonio e dall’associazione culturale “E’vViva la mamma”. Ma anche per questa edizione non mancheranno le premiazioni speciali per la “mamma dell’anno” e per la “mamma speciale”. Sono state infatti individuate le due mamme che saranno premiate durante la serata. La “mamma speciale” è il riconoscimento che è legato al mondo della disabilità e che quest’anno va a Carmela Flavio Donzella, mamma di Giovanni Donzella mentre il riconoscimento “mamma dell’anno”, intitolato a Lorenzo La Monica, sarà assegnato a Giuliana Pistarà Garozzo, mamma dei campioni schermidori di Acireale, Enrico e Daniele Garozzo, quest’ultimo fresco di medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo. La colonna sonora è affidata alle note dei maestri Giuseppe Zisa e Lino Gatto mentre a presentare la serata saranno i giornalisti Patrizia Tirendi e Giorgio Fratantonio. Un particolare riconoscimento verrà consegnato all’Asp di Ragusa. Una serata che si preannunzia come sempre all’insegna di emozioni e ricordi, per inneggiare alla più cara persona per ognuno di noi: la mamma.

