M5s Ragusa. Ieri seduta deludente Consiglio comunale

“Seduta del Consiglio comunale di Ragusa che ci lascia enormemente delusi, delusi per l’atteggiamento del sindaco, delusi per la presentazione di un Dup che non ci dice nulla di nuovo in quanto ripercorre il solco di molte favole raccontate da tre anni. Ma la delusione più profonda è data dalla risposta del sindaco ai rilievi del consigliere Antoci per tutto quanto non è andato bene a Marina di Ragusa in questa stagione estiva che sta per concludersi”.

E’ quanto afferma il capogruppo del Movimento Cinque Stelle al Consiglio comunale di Ragusa, Sergio Firrincieli, dopo la seduta del civico consesso di ieri sera. “Il consigliere Antoci ha esposto, come è solito fare, dei rilievi precisi, circostanziati – continua Firrincieli – parlando di strade dove è mancata una pulizia costante, di spiagge che non sono state seguite come negli anni passati, di trattore per pulire la spiaggia che ha dimenticato alcuni tratti di arenile, servizio che non è stato svolto giornalmente come negli anni passati e passerelle per le docce totalmente assenti; insomma, tutta una serie di problematiche che, sia pure segnalate tardivamente, danno il segno che qualche cosa non è andato nella gestione della stagione estiva a Marina di Ragusa, soprattutto se tutto ciò si va a sommare ai problemi della Ztl, del mancato controllo di questa enorme zona a traffico limitato per non parlare del totale fallimento dell’esperimento del parcheggio scambio di via Escrivà su cui peraltro si addensano altre nubi perché praticamente è già in uno stato di totale abbandono, con la recinzione abbattuta in più punti e con una pavimentazione che, molto probabilmente, alle prime piogge sarà trascinata a valle lungo la strada della circonvallazione. E tutto questo col rischio che arriverà a Marina. Insomma, soldi spesi inutilmente che dovranno essere spesi un’altra volta alla prossima stagione, se si vuole ritentare questo esperimento”.

“A rilievi così circostanziati del consigliere Antoci – prosegue Firrincieli – il sindaco ha aperto le mani e ha lasciato di stucco con una sua dichiarazione che è già stata ripresa negativamente dalla stampa nella stessa serata: il sindaco ha ammesso che ci sono state delle criticità nella gestione a Marina di Ragusa, sostanzialmente non ha negato niente di tutto quello che ha detto il consigliere Antoci e ha risolto la questione invitando i cittadini ragusani a guardare alle zone della Sicilia che stanno peggio di noi: è una magra consolazione ma soprattutto da parte di un primo cittadino non è né una giustificazione per i mancati interventi, né, soprattutto, pare un principio sano quello di andare a vedere dove si sta peggio per bearsi di quello che abbiamo noi”.

“Una considerazione – aggiunge il capogruppo dei Cinque Stelle – che ci ha lasciato completamente di stucco ma quello che è stato ancora più deludente è il Dup, nient’altro che un copia incolla, a stento mascherato dal sacerdote per eccellenza della giunta Cassì, l’assessore Iacono, che chiaramente trasforma in oro tutto quello di cui parla, ineccepibile dal punto di vista formale e inattaccabile anche dal punto di vista sostanziale perché in fondo tutto quello che ci dice, tutto quello che ci racconta, è difficile da contestare. Un documento da buttare nel cestino perché si passa, quasi senza accorgersene, dal Dup di un triennio a quello successivo: solo guardando la tavola sinottica degli obiettivi strategici si vede che praticamente è riproposto tutto e questo tutto è diventato un po’ come il famoso piano triennale delle opere pubbliche, una cartella dei sogni che veniva ogni anno impinguata con nuove iniziative, con nuovi progetti. Al di là di quelle che sono le formalità burocratiche, penso che la città si sia stancata di sentire parlare sempre della stessa cosa, di sentire parlare di agenda urbana, di obiettivi strategici per il turismo, delle stesse opere pubbliche, si ritorna a parlare di sostegno al Corfilac, di sostegno alle aziende. Solo a guardare la parte riguardante lo sviluppo economico si resta inebetiti su come si voglia insistere ancora su programmi e iniziative che non hanno dato nessun risultato, chiaro che la città vive un momento di grazia per la pioggia di finanziamenti regionali e nazionali che stanno per arrivare. Ci può essere parte di merito per questa amministrazione che si fa trovare pronta con i progetti e dall’altro ha, forse, un occhio di riguardo, soprattutto da parte regionale, per la concessione di finanziamenti. Però, ancora, fondamentalmente non abbiamo visto niente, non abbiamo visto niente soprattutto di iniziato, non c’è cantiere aperto allo scalo merci, non si concretizza l’apertura della vallata Santa Domenica, non si concretizzano altre opere, altre iniziative a Ibla come il parcheggio di San Paolo o quello pluripiano, c’è una lentezza estrema in tutte le procedure, lavori della piazza del Popolo che languono da diversi mesi, nessuno dà una giustificazione, sindaco e assessori aprono le mani perché tutto quello che va male è segno del destino, è frutto dei tempi, è dovuto alla crisi, alla burocrazia. Appena c’è qualcosa di minimamente positivo si esalta l’operato dell’amministrazione e, soprattutto, l’operato degli uffici ma non si può, non si riesce a capire perché l’ufficio tecnico è così bravo nelle progettazioni, è così bravo nel farsi trovare pronto di fronte alle istanze per finanziamenti e di vario tipo e poi l’edilizia privata langue, il personale è carente, le pratiche vanno a rilento: questa doppia faccia dell’ufficio tecnico veramente non si riesce a comprendere”.

“Per concludere – aggiunge Firrincieli – un Dup esaminato da una maggioranza risicata, assente alla votazione finale, disinteressata, amorfa, che ormai si astiene anche dal venire in aula, superiore anche alle sedute di Consiglio comunale: in verità bisogna dire che anche le opposizioni non brillano per la loro presenza. Si resta, ribadiamo, molto delusi perché a questa amministrazione che non solo ha superato il giro di boa dei due anni e mezzo ma si appresta ad avvicinarsi alla fine del mandato (praticamente manca un anno e mezzo alla fine del mandato, tolti i sei mesi canonici di campagna elettorale), a questa amministrazione, dicevamo, resta solo un anno per cercare di concretizzare un mare di iniziative che a questo punto non si sa quando saranno realizzate e da chi. Chiaramente, una situazione molto critica e molto preoccupante perché non vediamo niente di nuovo per la città, non vediamo la città del futuro, anche perché la nuova pista ciclabile, il nuovo lungomare e qualche realizzazione che sulla carta è prevista per il centro storico a Ragusa sicuramente non potranno cambiare le cose dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, attaccarsi sempre agli errori presunti o reali del passato, allo svuotamento del centro storico all’espansione edilizia smodata, alla riqualificazione dei centri storici sono ormai discussioni che, seppure possono avere una valenza intrinseca per le cause di alcune criticità, rivelano che c’è l’incapacità totale di trovare soluzioni e soprattutto soluzioni per invertire la rotta. Delusione perché il nuovo Dup non è altro che una ripassata delle cose già dette in passato ma la città si trova ancora ferma al palo, non si riesce a ingranare la marcia per partire, si consuma benzina inutilmente col motore acceso ma la macchina è ferma”.

