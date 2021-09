Monterosso Almo, tappa del tour promozionale della Bentley

Interessante tour promozionale della casa automobilistica Bentley che ieri mattina ha fatto tappa a Monterosso Almo. Decine di lussuosissime autovetture partite dalla vicina Giarratana hanno attraversato le vie principali del borgo Monterosso. Alle 10,30 hanno sostato nella splendida piazza San Giovanni accolti dal primo cittadino Salvatore Pagano. I piloti ed i loro accompagnatori , ospiti del sindaco, hanno potuto gustare dell’ottima granita , dei cornetti appena sfornati ed un buon caffè . La carovana è poi ripartita per completare il percorso prestabilito. “Oggi è stato un bellissimo giorno – afferma il sindaco Pagano – per Monterosso. Un grande spot pubblicitario che andrà in onda sui canali media internazionali.”

Il sindaco accanto ad una delle autovetture

