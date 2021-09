Menzione d’onore per il modicano Giuseppe Macauda. Lo scrittore ha ricevuto il premio per l’opera “Troni di pietra” al Premio Poesia Naturalistica di Castelbuono”, nella sezione Poesia in lingua italiana.

“Dedico la menzione – dice Macauda – a Piero Caccamo e Salvatore Ricca, amici carissimi coi quali ho avuto il privilegio di giocare sui troni di pietra”.



