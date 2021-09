Boxe. Oscar de la Hoya, in ospedale per variante Covid-19

Oscar de la Hoya , dieci volte campione del mondo in sei diverse categorie di peso, inserito nel 2004 nella International Boxing Hall of Fame, è stato ricoverato in ospedale per aver contratto una variante Covid-19. Il pluricampione ha dichiarato di aver accusato problemi di stanchezza e incapacità di respirare bene durante gli allenamenti. Oscar De La Hoya si stava preparando in vista del match con l’ex campione UFC Vitor Belfort in programma l’11 settembre allo Staples Center di Los Angeles. Il pluricampione non ha nascosto la sua incredulità di fronte alla positività registrata nonostante avesse concluso il ciclo completo di vaccinazione Sar Cov-2. La variante Covid-19 è proprio brutta – ha detto- anche se penso di ritornare sul ring entro la fine dell’anno. In carriera, da professionista ha ottenuto 39 vittorie e solo sei sconfitte.

