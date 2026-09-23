Forza Italia. Confronto tra Andrea La Rosa e la senatrice Daniela Ternullo sulle priorità di Vittoria e Scoglitti

Vittoria, 23 settembre 2026 – Unire la voce del territorio alla forza delle istituzioni per dare risposte concrete ai cittadini di Vittoria e Scoglitti. È questo l’obiettivo del confronto istituzionale promosso dal segretario cittadino di Forza Italia Vittoria, Andrea La Rosa, insieme alla vicecapogruppo di Forza Italia al Senato, la senatrice Daniela Ternullo.

Al centro dell’incontro alcune delle principali criticità e priorità che attendono risposte da parte delle istituzioni regionali e nazionali: sanità e diritto all’acqua, sicurezza e rafforzamento della polizia locale, infrastrutture, viabilità e trasporti, tutela della filiera agricola e nuove opportunità per i giovani.

«Insieme alla senatrice Daniela Ternullo abbiamo promosso un confronto istituzionale per portare all’attenzione nazionale alcune delle questioni più importanti per Vittoria e Scoglitti», dichiara Andrea La Rosa. «Abbiamo parlato di sanità, partendo dalle esigenze del pronto soccorso e della guardia medica di Scoglitti, ma anche del diritto all’acqua, della sicurezza urbana, delle condizioni delle nostre strade e dei collegamenti. Non abbiamo dimenticato il comparto agricolo, che rappresenta il motore economico del territorio, né le politiche rivolte alle nuove generazioni. Sono temi concreti che richiedono ascolto, programmazione e una costante presenza istituzionale».

Per il segretario cittadino degli azzurri, «portare queste esigenze all’attenzione del Parlamento significa rafforzare il dialogo tra territorio e istituzioni e creare le condizioni affinché possano essere costruite soluzioni reali per la nostra comunità. Il nostro impegno è quello di continuare a rappresentare Vittoria e Scoglitti con serietà, responsabilità e determinazione».

Sulla stessa linea la senatrice Daniela Ternullo, che ha ribadito l’impegno del partito a sostegno delle istanze provenienti dal territorio ipparino. «Le questioni poste da Andrea La Rosa rivestono una rilevanza straordinaria per Vittoria e Scoglitti», afferma la vicecapogruppo di Forza Italia al Senato. «Dal Senato della Repubblica il nostro impegno è costante nel garantire ascolto ai territori e trasformare le esigenze delle comunità in proposte concrete. La tutela della salute, i servizi essenziali, il diritto all’acqua e la sicurezza dei cittadini richiedono un lavoro continuo e puntuale».

Ternullo ha poi posto l’accento sull’attività parlamentare in corso sul tema della sicurezza urbana. «In questo momento, in Prima commissione al Senato, stiamo lavorando sul decreto relativo alla polizia locale. Sono stati già presentati alcuni ordini del giorno e auspichiamo che possano trovare accoglimento da parte del Governo nei prossimi giorni. Si tratta di misure che puntano a rafforzare gli strumenti a disposizione degli enti locali e a migliorare la sicurezza delle nostre comunità».

La senatrice ha inoltre assicurato pieno sostegno all’azione politica portata avanti sul territorio. «Forza Italia sarà sempre al fianco di Andrea La Rosa e della classe dirigente locale per dare risposte concrete a Vittoria e Scoglitti. Rappresentare il territorio con autorevolezza significa fare squadra tra amministratori, dirigenti politici e rappresentanti delle istituzioni nazionali». L’incontro si è concluso con l’impegno comune a mantenere aperto un canale di confronto costante sui temi strategici per il territorio, con particolare attenzione alla sanità, alle infrastrutture, al comparto agricolo e alle politiche giovanili. «Solo attraverso l’ascolto e la collaborazione istituzionale», concludono La Rosa e Ternullo, «si possono costruire percorsi di sviluppo e risposte efficaci per il futuro di Vittoria e Scoglitti».

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