Ragusa. Grande partecipazione al convegno dell’ordine Dottori Commercialisti su tutela del patrimonio aziendale e gestione dei rischi

Ragusa, 23 settembre 2026 – Una sala gremita, un confronto qualificato e un forte interesse da parte dei professionisti del territorio hanno caratterizzato il convegno promosso dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa sul tema “La tutela del patrimonio aziendale e la gestione dei rischi: nuovi obblighi e opportunità per il commercialista”, svoltosi nella sede dell’Ordine di via Nino Martoglio.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di approfondimento su una delle tematiche più attuali e strategiche per la professione, chiamata oggi ad affiancare le imprese in un contesto caratterizzato da rischi sempre più complessi e da un quadro normativo in continua evoluzione. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati argomenti di particolare rilevanza, dalla gestione dei rischi aziendali alla protezione del patrimonio d’impresa contro eventi catastrofali, dal cyber risk alla tutela delle figure chiave dell’organizzazione aziendale, fino ai delicati aspetti legati al passaggio generazionale.

«La tutela del patrimonio aziendale e la corretta gestione dei rischi rappresentano oggi una sfida imprescindibile per imprese e professionisti», evidenzia il presidente dell’Ordine, Michelangelo Aurnia. «Il commercialista è sempre più chiamato a svolgere un ruolo di consulente strategico, capace di accompagnare gli imprenditori nelle scelte che riguardano la continuità aziendale, la protezione degli asset e la sostenibilità del business nel lungo periodo».

L’Ordine ha voluto ringraziare i relatori che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: Giovanni Burrafato, Giovanni Liberatore, Giovanni Corti e Simone Blanco, che con i loro interventi hanno offerto spunti tecnici e operativi di grande interesse. Un ringraziamento particolare è stato inoltre rivolto a Maria Lorefice, Area Leader Retail Sicilia Credem, per il prezioso contributo fornito e per la collaborazione istituzionale.

«La straordinaria partecipazione registrata conferma quanto sia forte, all’interno della categoria, la volontà di aggiornarsi costantemente, condividere competenze e creare occasioni di crescita professionale», sottolinea ancora il presidente Aurnia. «La ripresa delle attività formative e istituzionali dopo la pausa estiva parte nel migliore dei modi, con entusiasmo, partecipazione e la consapevolezza dell’importanza di fare rete per affrontare insieme le sfide del futuro». L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa rinnova il proprio impegno nel promuovere momenti di formazione qualificata e di confronto professionale, confermando il proprio ruolo di punto di riferimento per la categoria e per il tessuto economico e imprenditoriale del territorio.

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