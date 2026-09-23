  • 23 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 23 Settembre 2026 -
Modica | Cultura

Trionfo a Roma per la narrativa siciliana di Giuseppe Macauda: primo posto nella sezione “Racconti” al premio “Mangiaparole”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

ROMA, 23 Settembre 2026 – Una grande emozione e una vittoria inaspettata arrivano direttamente dalla Capitale per la letteratura d’ispirazione siciliana.Ieri pomeriggio, nel corso di una diretta Facebook, è stato ufficializzato il verdetto dell’edizione in corso del Concorso letterario “Mangiaparole”, indetto a Roma dalla casa editrice Progetto Cultura Edizioni: il primo premio nella sezione racconti è stato assegnato allo scrittore modicano Giuseppe Macauda.

Un traguardo accolto con profonda gratitudine e il desiderio immediato di ringraziare quanti, lettori e sostenitori, hanno seguito e incoraggiato il suo percorso con stima e passione. Particolari parole di riconoscimento sono state rivolte da Macauda a  Marco Limiti, editore della kermesse, e alla prestigiosa Giuria per aver voluto premiare il talento e l’originalità della proposta letteraria.

Al centro del riconoscimento c’è una fortunata e apprezzata serie di racconti gialli ambientati a Villaverde, un piccolo e suggestivo paese inventato della Sicilia. Protagonista delle indagini è il sagace Maresciallo Rigg, un investigatore d’altri tempi che, tra i vicoli e i segreti della provincia siciliana, sa conquistare il lettore grazie a intuito, ironia e profonda umanità.

Questo prestigioso riconoscimento romano conferma la vitalità e l’appeal della narrativa di genere ambientata nei piccoli borghi dell’Isola, capace di unire il fascino del mistero alla tradizione e ai colori della terra siciliana.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube