Trionfo a Roma per la narrativa siciliana di Giuseppe Macauda: primo posto nella sezione “Racconti” al premio “Mangiaparole”

ROMA, 23 Settembre 2026 – Una grande emozione e una vittoria inaspettata arrivano direttamente dalla Capitale per la letteratura d’ispirazione siciliana.Ieri pomeriggio, nel corso di una diretta Facebook, è stato ufficializzato il verdetto dell’edizione in corso del Concorso letterario “Mangiaparole”, indetto a Roma dalla casa editrice Progetto Cultura Edizioni: il primo premio nella sezione racconti è stato assegnato allo scrittore modicano Giuseppe Macauda.

Un traguardo accolto con profonda gratitudine e il desiderio immediato di ringraziare quanti, lettori e sostenitori, hanno seguito e incoraggiato il suo percorso con stima e passione. Particolari parole di riconoscimento sono state rivolte da Macauda a Marco Limiti, editore della kermesse, e alla prestigiosa Giuria per aver voluto premiare il talento e l’originalità della proposta letteraria.

Al centro del riconoscimento c’è una fortunata e apprezzata serie di racconti gialli ambientati a Villaverde, un piccolo e suggestivo paese inventato della Sicilia. Protagonista delle indagini è il sagace Maresciallo Rigg, un investigatore d’altri tempi che, tra i vicoli e i segreti della provincia siciliana, sa conquistare il lettore grazie a intuito, ironia e profonda umanità.

Questo prestigioso riconoscimento romano conferma la vitalità e l’appeal della narrativa di genere ambientata nei piccoli borghi dell’Isola, capace di unire il fascino del mistero alla tradizione e ai colori della terra siciliana.

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