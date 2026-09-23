1,5 milioni per Ragusa Ibla, il plauso di MPA Ragusa

Ragusa, 23 settembre 2026 – «L’assegnazione di 1,5 milioni di euro per Ragusa Ibla è un segnale concreto di attenzione verso il patrimonio storico e culturale del nostro territorio. Sono risorse importanti, che potranno contribuire alla valorizzazione di uno dei luoghi simbolo della città di Ragusa».

Lo dichiara Paolo Ferrara, vicecommissario provinciale MPA Ragusa, commentando il provvedimento con cui la Regione Siciliana ha destinato complessivamente 2,5 milioni di euro alla valorizzazione dei centri storici di Ragusa Ibla e Ortigia, con 1,5 milioni assegnati a Ragusa e 1 milione a Siracusa.

«Esprimiamo apprezzamento per questo intervento – prosegue Ferrara – e in particolare per l’attenzione riservata a Ragusa Ibla dall’assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, guidato dall’assessore Elisa Ingala, in quota MPA».

«Investire sui centri storici significa intervenire sulla tutela del patrimonio, sulla qualità degli spazi e sulla capacità dei nostri territori di essere attrattivi. Ibla rappresenta una parte fondamentale dell’identità di Ragusa e queste risorse possono diventare uno strumento concreto per sostenerne la valorizzazione».

Ferrara sottolinea inoltre l’importanza della fase successiva all’assegnazione dei fondi: «Adesso sarà necessario accompagnare queste risorse con una programmazione attenta e con progetti capaci di tradurre lo stanziamento in interventi concreti. L’obiettivo deve essere quello di utilizzare al meglio le somme disponibili, nell’interesse della città e della comunità ragusana».

«Come MPA Ragusa – conclude Ferrara – continueremo a guardare con attenzione alle misure regionali che possono produrre ricadute positive sul nostro territorio. L’arrivo di queste risorse per Ibla va nella direzione di sostenere la valorizzazione del patrimonio e rafforzare le opportunità legate alla cultura, al turismo e allo sviluppo dei centri storici».

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